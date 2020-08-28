الرباط 09 محرم 1442 هـ الموافق 28 أغسطس 2020 م واستابعت الصحف المغربية الصادرة اليوم اهتمامها بمستجدات الحالة الوبائية بالمغرب،لافتة إلى أن البلاد تجاوزت عتبة 55 ألف مصاب، كما سجلت خلال اليومين الماضيين أرقاما قياسية في عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد.وتوقفت عند الخدمات الصحية التي يواصل تقديمها المستشفى العسكري الميداني المغربي في بيروت للمصابين في انفجار مرفأ العاصمة اللبنانية، وللمرضى المصابين بأمراض مختلفة.وتناولت الصحف التصعيد العسكري على الحدود بين لبنان وسوريا وإسرائيل، بعد إطلاق الجيش الاسرائيلي قنابل مضيئة على الحدود، ردا على عملية تسلل جرت عبر هضبة الجولان المحتل.واهتمت صحف الرباط بأعمال القمة الطارئة التي عقدها وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ببرلين، لبحث التوتر القائم بين اليونان وتركيا حول حقوق التنقيب في شرق المتوسط.وتناقلت إعلان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن واشنطن ستعيد فرض عقوباتها ضد إيران ابتداءً من 20 سبتمبر المقبل.واخبرت صحف المغرب عن تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم حاجز الـ 24 مليون مصاب فيما بلغت الوفيات نحو 825 ألف حالة، وأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات.//انتهى//11:30ت م0026