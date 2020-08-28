تونس 09 محرم 1442 هـ الموافق 28 أغسطس 2020 م واسنقلت الصحف التونسية الصادرة اليوم حالة الترقب التي يعيشها الشارع التونسي في انتظار مصادقة مجلس نواب الشعب من عدمها على تركيبة الحكومة الجديدة التي أقترحها رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي قبل أيام.وألقت الضوء على الوضع الوبائي الذي تعيشه البلاد، مشيرة إلى تسجيل 117 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما يرفع إجمالي عدد الإصابات في تونس إلى 3323 .وتابعت صحف الجمعة مغاربيًا تطورات الأحداث في الجارة ليبيا، مشيرة إلى تواصل المظاهرات الشعبية الغاضبة ضد حكومة الوفاق، وإصابة عدد من المتظاهرين بجروح جراء إطلاق عناصر تابعة لميليشيات طرابلس النار عليهم في ميدان الشهداء.وأشارت إلى القمة الطارئة التي عقدها وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ببرلين لبحث التوتر القائم بين اليونان وتركيا حول حقوق التنقيب في شرق البحر الأبيض المتوسط.وكتبت صحف تونس عن تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم حاجز الـ 24 مليون مصاب فيما بلغت الوفيات نحو 825 ألف حالة، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية ما تزال تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات.// انتهى //11:58ت م0027