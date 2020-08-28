لندن 09 محرم 1442 هـ الموافق 28 أغسطس 2020 م واساهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم بملف مفاوضات بركسيت وسط مخاوف من عدم التوصل إلى اتفاق نهائي في ظل اقتراب موعد مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي رسميًا نهاية العام الجاري.وتناولت تقارير عن عزم الحكومة إطلاق حملة واسعة الأسبوع القادم لحث المواطنين على العودة إلى العمل بشكل طبيعي بعد رفع معظم قيود التباعد الاجتماعي التي فُرضت ضمن جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.ونشرت صحف الجمعة في شأن متصل تقارير متنوعة تناولت ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد مجددًا في فرنسا وإيطاليا بعد أسابيع قليلة من رفع حالة الإغلاق التام، وأشارت إلى إغلاق بولندا مجددًا حدودها أمام القادمين من 46 دولة من مختلف أنحاء العالم.ونقلت صحف لندن تقارير عن حجم الدمار الذي خلفته العاصفة "لورا" في ولاية لويزيانا الأمريكية، وسط مخاوف من حدوث مزيد من الاضطرابات في السواحل الغربية للبلاد بعد تصنيف الإعصار ضمن قائمة أقوى الأعاصير التي ضربت البلاد منذ عقود.// انتهى //13:09ت م0036