الدمام 09 محرم 1442 هـ الموافق 28 أغسطس 2020 م واسأطلقت أمانة الشرقية ممثلة في بلدية محافظة الجبيل أمس، حملة لصيانة وتطوير الشوارع وإعادة أعمال السفلتة في عدد من الأحياء السكنية في الجبيل، وذلك ضمن برنامج صيانة الشوارع.وأوضح رئيس بلدية محافظة الجبيل المهندس نايف بن فيصل الدويش، أن هذه الحملة تأتي في إطار جهود البلدية في المحافظة على شبكة الطرق وتحسينها ورفع كفاءتها بشكل مستمر، وذلك من منطلق سعيها في خدمة المواطنين والمقيمين.وأشار إلى أن البلدية تنفذ حالياً عدداً من المشاريع الحيوية والتنموية في محافظة الجبيل ،إضافة إلى استكمال المشاريع السابقة ، التي تهدف إلى توسعة وتمديد وتطوير شبكات الطرق في مختلف أحياء المحافظة وفق خطط استراتيجية، مؤكداً في الوقت نفسه حرص البلدية على تحسين المشهد الحضري ضمن خطة سابقة ومعتمدة من البلدية والمجلس البلدي.// انتهى //13:25ت م0038