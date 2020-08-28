جيزان 09 محرم 1442 هـ الموافق 28 أغسطس 2020 م واسشاركت جمعية "مُعين" التطوعية لخدمة المجتمع بمنطقة جازان في مبادرة لإيصال المقررات الدراسية للطلاب في منازلهم بأمان ، وذلك بالتعاون مع عدد من المدراس في عدد من محافظات جازان مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية خالد عارضي أن المبادرة شهدت مشاركة 32 متطوعًا من فريق النخبة وفريق الخير التطوعي ، على مدى ثمانية أيام ، فيما استفاد من المبادرة 1230 طالبًا في 20 قرية وحيّ سكني ، وذلك بمجموع ساعات بلغت 1280 ساعة تطوعية .// انتهى //14:30ت م0046