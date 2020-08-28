بيروت 09 محرم 1442 هـ الموافق 28 أغسطس 2020 م واسأغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم على تحسّن بنسبة 0.03%، أي ما يعادل 0.25 نقطة، ليغلق عند مستوى 593.33 نقطة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 88 ألفاً و230 سهماً، بقيمة 654 ألفاً و903 دولارات أمريكية، نفّذت خلال 29 صفقة.كما تحسنت قيمة رأس المال للشركات المدرجة لتصل إلى 6 ملايين و162 ألف دولار، مقارنة مع 6 ملايين و160 ألف دولار لجلسة التداول السابقة. // انتهى //15:17ت م0063