الحديدة 09 محرم 1442 هـ الموافق 28 أغسطس 2020 م واسقام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بتوزيع 1,805 كراتين من التمور للأسر النازحة والمتضررة في مديرية حيس بمحافظة الحديدة، استفاد منها 1,805 أسر نازحة.ويأتي ذلك في إطار مشروع توزيع 3,000 طن من التمور مقدمة من حكومة المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة للشعب اليمني الشقيق.//انتهى//15:44ت م0065