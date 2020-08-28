البيضاء 09 محرم 1442 هـ الموافق 28 أغسطس 2020 م واسقام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بتوزيع 2,925 كرتونا من التمور للأسر النازحة والمتضررة في مديريتي البيضاء وردمان بمحافظة البيضاء، استفاد منها 2,925 أسرة نازحة.ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإغاثية والإنسانية المتعددة التي تقدمها المملكة من خلال المركز في مختلف القطاعات لأبناء الشعب اليمني في جميع مناطقه دون تمييز.//انتهى//15:45ت م0067