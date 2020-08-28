لحج 09 محرم 1442 هـ الموافق 28 أغسطس 2020 م واسقام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بتوزيع 2,000 كرتون من التمور للأسر النازحة والمتضررة في مدينة لحج بمحافظة لحج، استفاد منها 2,000 أسرة نازحة.ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإغاثية والإنسانية المتعددة التي تقدمها المملكة من خلال المركز في مختلف القطاعات لأبناء الشعب اليمني في جميع مناطقه دون تمييز، التي بلغت 491 مشروعًا.//انتهى//15:48ت م0068