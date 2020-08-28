اجتماعي / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 2,000 كرتون من التمور للنازحين في مدينة لحج بمحافظة لحج
الجمعة 1442/1/9 هـ الموافق 2020/08/28 م واس
لحج 09 محرم 1442 هـ الموافق 28 أغسطس 2020 م واس
قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بتوزيع 2,000 كرتون من التمور للأسر النازحة والمتضررة في مدينة لحج بمحافظة لحج، استفاد منها 2,000 أسرة نازحة.
ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإغاثية والإنسانية المتعددة التي تقدمها المملكة من خلال المركز في مختلف القطاعات لأبناء الشعب اليمني في جميع مناطقه دون تمييز، التي بلغت 491 مشروعًا.
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15:48ت م
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