لوساكا 09 محرم 1442 هـ الموافق 28 أغسطس 2020 م واسقام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بتسليم 100 طن من التمور هدية المملكة لجمهورية زامبيا.وسلّم المساعدات - نيابة عن المركز - سفير خادم الحرمين الشريفين لدى زامبيا أسامة بن محمد كرنشي لمعالي وزير الشؤون الخارجية الزامبي جوزيف ملانجي في مقر الوزارة بالعاصمة لوساكا.وعبر الوزير جوزيف ملانجي عن شكره وامتنانه للمملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على الدعم الدائم والمتواصل، ولمركز الملك سلمان للإغاثة على ما يوليه من اهتمام بتقديم تلك المساعدات.وتأتي هذه الهدية ضمن البرامج التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين لعدد من الدول الشقيقة والصديقة، ولتصل إلى الأسر الأكثر احتياجًا في مناطق مختلفة من العالم.//انتهى//15:54ت م0069