إسلام آباد 09 محرم 1442 هـ الموافق 28 أغسطس 2020 م واسسجلت باكستان 415 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و9 حالات وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس قد ارتفعت إلى 295053 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6283 حالة وفاة.كما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 279937 حالة، وتوجد 644 حالة في وضع حرج.// انتهى //15:59ت م0071