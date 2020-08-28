تبوك 09 محرم 1442 هـ الموافق 28 أغسطس 2020 م واسنفذت أمانة منطقة تبوك من خلال حملاتها الرقابية والتفتيشية المستمرة على المحلات التي تُعنى بالصحة العامة في المنطقة- 1549 جولة، أُنذر على إثرها 388 منشأة مخالفة ، ومخالفة ما يزيد عن 200 محل وذلك خلال الخمسة أيام الماضية .وأكدت أمانة تبوك أن الجولات الرقابية أسفرت عن تصحيح الكثير من الملاحظات وضبط عدد من المخالفات على بعض تلك المحالّ لعدم التزامها بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ، كما أكدت حرصها على تكثيف الحملات الرقابية لتطبيق الأنظمة والتأكد من العمل بالإجراءات الاحترازية والوقائية، داعية إلى ضرورة التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات أو رصد تجاوزات للأنظمة من خلال الاتصال بمركز البلاغات الموحد (940) أو عبر تطبيق "بلدي 940".// انتهى //16:09ت م0074