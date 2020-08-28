الدمام 9 محرم 1442ھ الموافق 28 أغسطس 2020م واسنفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس حملة تعقيم وتطهير 827 موقعاً في مدينة الدمام واستخدام 155563 لتراً من المعقمات والمطهرات بمشاركة 480 فرداً من الكوادر البشرية المعنية بالإصحاح البيئي، إضافة إلى رفع 7507 أطنان من النفايات، وإزالة 3742 مترا مكعبا من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة 9544 فرداً من الكوادر البشرية بالنظافة.وأكدت الأمانة استمرار عمليات التعقيم والتطهير والنظافة في مختلف الأماكن، مؤكدة أن ذلك يأتي ضمن جهودها في متابعة تطبيق الاحترازات الوقائية التي تهدف من خلالها إلى حماية المواطنين والمقيمين.من جانب آخر أوضحت الأمانة أن مركز 940 استقبل 328 بلاغاً تنوعت ما بين صيانة الطرق وشبكات الخدمات العامة والنظافة العامة إضافة إلى 22 بلاغاً تضمّنت مخالفات الاشتراطات الصحية للعمال والصحة، وعدم وجود معقمات وعدم تطهير عربات التسوق.ودعت الأمانة المواطنين والمقيمين إلى ضرورة التعاون مع الأمانة والإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى من خلال التواصل مع مركز البلاغات 940، أو قنوات الأمانة الاجتماعية الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.//انتهى//16:11ت م0076