الشقيق 09 محرم 1442 هـ الموافق 28 أغسطس 2020 م واسنفذت أمانة منطقة جازان ممثلة ببلدية مركز الشقيق التابع لمحافظة الدرب خلال شهر ذي الحجة الماضي 547 جولة ميدانية رقابية صحية على المنشآت المتعلقة بالصحة العامة، و 30 جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة على مساكن العمال للتأكد من تطبيق البروتوكولات البلدية بحسب الاشتراطات الصحية التي حدّدتها وزارة الشؤون البلدية والقروية .وأوضح رئيس البلدية المكلف هادي بن علي عتودي أن الجولات الميدانية شملت الأسواق التجارية ومحال الحلاقة والمطاعم وقصور الأفراح والاستراحات ، وأسفرت عن تسجيل عدد من المخالفات شملت عدم التقيد بالتدابير الصحية ، و التكدس في الأسواق التجارية، و التكدس بمساكن العمال ، مبيناً أن البلدية قامت خلال المدة نفسها بتطهير وتعقيم عدد من الموقع، ورفعت 1275 طناً من النفايات المنزلية من الأحياء والشوارع والمرافق العامة، وأزالت 570 طناً من مخلفات البناء والأتربة .وأكد العتودي حرص البلدية على بذل الجهود واستمرار خطة التعقيم والتطهير اليومي ضمن عملياتها الدورية الاحترازية على المواقع بمركز الشقيق والقرى التابعة له، داعياً المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى تُعنى بمخالفة الأنظمة والقوانين البلدية، وذلك من خلال مركز 940.// انتهى //17:09ت م0078