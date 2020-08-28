نجران 09 محرم 1442 هـ الموافق 28 أغسطس 2020 م واس09 محرم 1441هـ الموافق 28 أغسطس 2020 م واسنفذ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة نجران حملة توعوية عن فضل "يوم عاشوراء"، وذلك من خلال الشاشات واللوحات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي وفي المراكز الصحية في مدينة نجران ومحافظاتها .وتأتي هذه الجهود في إطار خطة الفرع التوعوية والوقائية لتعزيز القيم في المجتمع، كما تأتي في إطار التعاون مع الجهات والقطاعات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بمتابعة من المدير العام للفرع الشيخ سعيد بن مشبب القحطاني، وتوجيهات معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند .//انتهى//17:19ت م0080