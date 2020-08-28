حائل حائل 09 محرم 1442 هـ الموافق 28 أغسطس 2020 م واسنفذت إدارة التدريب والابتعاث (بنات) بإدارة تعليم حائل عبر تطبيق (زووم) عدة برامج تدريبية لنظام إدارة التعليم الإلكتروني (منصة مدرستي)، التي تستمر على مدى (27) يوماً .وأوضحت الإدارة أن البرامج تستهدف شاغلات الوظائف التعليمية وتشمل قائدات المدارس والمعلمات من خلال 103برامج تدريبية ، مبينة أن البرنامج الأول من التدريب جاء لتأهيل جميع مدربات التدريب ، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى من البرامج سيتم خلالها تدريب 420 من قائدات المدارس، أما المرحلة الثانية فتستهدف تدريب ما يقارب 9000 معلمة.// انتهى //17:20ت م0081