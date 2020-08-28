دومة الجندل 09 محرم 1442 هـ الموافق 28 أغسطس 2020 م واسعقد المجلس البلدي بمحافظة دومة الجندل بمنطقة الجوف أمس، جلسته الرابعة والستين برئاسة رئيس المجلس متعب بن أحمد الهديب بحضور أعضاء المجلس.وبدأت الجلسة بعرض جدول الأعمال الذي شمل محاور، أهمها :مناقشة تقرير لجنة المشاريع والتخطيط وتقرير لجنة المالية والاستثمار وتقرير لجنة الهبوطات ، وعرض آخر المستجدات والإجراءات التي تمت حيال جميع العقارات المعتمد نزع ملكيتها لتوسعة الطرق داخل المحافظة.كما ناقش المجلس إمكانية دراسة تطوير الاستثمارات لبلدية محافظة دومة الجندل وعرض مقترحات الأعضاء ومناقشتها منها إنشاء حديقة تخدم أحياء شمال غرب دومة الجندل ، ومعالجة التشوه البصري.// انتهى //17:22ت م0083