الرياض 09 محرم 1442 هـ الموافق 28 أغسطس 2020 م واسيواصل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان لليوم الثاني على التوالي تنظيم كلمات دعوية بعنوان "العقيدة الصحيحة وما يضادها" التي انطلقت أمس الخميس، كما تتواصل اليوم بعد صلاتي المغرب والعشاء مباشرة في عدد من جوامع مدينة جازان وقُراها.ويقدم الكلمات الدعوية عدد من المشايخ والدعاة في جوامع تتبع لقرى الطمحة والمعبوج ومحليه ودحيقه والشواجرة والفقهاء وبخشة .وأثنى المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة الشيخ أسامة بن زيد المدخلي على جهود زملاءه المشايخ في عملية الدعوة وحرصهم الدائم على إيصال رسالتهم على أكمل وجه .من جهته قدم المدخلي شكره لمعالي وزير الشؤون الاسلامية الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ على كريم رعايته ومتابعته الدائمة للدعوة بشتى أنواعها واختلاف مواضيعها وتعدد إماكنها بالمنطقة .// انتهى //18:19ت م0084