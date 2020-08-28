الوجه 09 محرم 1442 هـ الموافق 28 أغسطس 2020 م واستنظم جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة الوجه بالتعاون مع مركز الدعوة والإرشاد بتبوك غداً درساً علمياً بعنوان "شرح كتاب التوحيد" يلقيها هيثم بن محمد سرحان بعد صلاة المغرب وصلاة العشاء في جامع الأمير فهد بن سلطان.وتأتي هذه الدروس والكلمات ضمن برامج الجمعية لتبصير الناس بأمور دينهم ودنياهم.//انتهى//18:20ت م0085