عمّان 09 محرم 1442 هـ الموافق 28 أغسطس 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 68 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1869 إصابة.وقالت الوزارة في بيان صحفي: إن حالات إلاصابة الجديدة تعود لـ 6 أردنيين قادمين من الخارج، و 62 حالة محلية سجلت في عمّان والزرقاء والبلقاء، مبينة في الوقت نفسه تسجيل 3 حالات شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1367 حالة شفاء.// انتهى //18:35ت م0087