عام / الأردن تسجل 68 إصابة جديدة بفيروس كورونا
الجمعة 1442/1/9 هـ الموافق 2020/08/28 م واس
عمّان 09 محرم 1442 هـ الموافق 28 أغسطس 2020 م واس
أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 68 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1869 إصابة.
وقالت الوزارة في بيان صحفي: إن حالات إلاصابة الجديدة تعود لـ 6 أردنيين قادمين من الخارج، و 62 حالة محلية سجلت في عمّان والزرقاء والبلقاء، مبينة في الوقت نفسه تسجيل 3 حالات شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1367 حالة شفاء.
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18:35ت م
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