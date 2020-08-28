بريدة 09 محرم 1442 هـ الموافق 28 أغسطس 2020 م واستفقد معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل خلال زيارته لمنطقة القصيم أمس عدداً من مشروعات ومبادرات أمانة المنطقة بمدينة بريدة.واستهل معاليه خلال جولته بزيارة مهرجان بريدة للتمور الذي يقام سنوياً، ووقف على مستوى الخدمات البلدية المقدمة في السوق من مرافق عامة ومواقف وساحات تضمن راحة المستثمرين والمتسوقين.بعدها تفقد معاليه مشروع سوق الخضار والفواكه المركزي، يرافقه أمين منطقة القصيم المهندس محمد بن مبارك المجلي، واستمع إلى شرح مفصل عن مكونات المشروع وعناصره ونسب الإنجاز فيه، وعن الخدمات التي يقدمها السوق بعد إنجازه، كما استمع إلى شرح عن المواقع الاستثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص.كما اطّلع معاليه على عرض شامل لمبادرات مشروعات تصريف مياه الأمطار ودرء مخاطر السيول المعتمدة من قبل الوزارة، التي ستسهم -بمشيئة الله- بعد اكتمالها في معالجة الحالة العامة لشبكات تصريف السيول بمدينة بريدة.وحث الوزير الحقيل القائمين على المشروعات على سرعة الإنجاز مع الالتزام بالجودة، وتذليل مختلف العقبات، مشيرًا إلى أن هذه المشاريع ستسهم في توفير وزيادة مستوى الحماية للأحياء من أخطار السيول.عقب ذلك زار معاليه متنزه الملك عبدالله الوطني في مدينة بريدة الواقع على طريق الملك فهد المتقاطع مع الطريق الدائري الشرقي، وهو أحد برامج التوازن والإصحاح البيئي لزيادة مساحة الرقعة الخضراء بالمدينة.بعدها توجه معاليه إلى مدينة الأنعام التي صممت لتكون مقصداً سياحيا ترويحيا لاشتمالها على حزمة متكاملة من المرافق والخدمات، واستمع إلى شرح مفصل عن مكونات هذا المشروع ومرافقه والمواقع الاستثمارية التي يحتويها بالشراكة مع القطاع الخاص.كما زار معالي وزير الشؤون البلدية والقروية مقر أمانة منطقة القصيم واطلع على تصاميم بعض المشروعات من خلال عرض الواقع الافتراضي، إضافة إلى مشروعات ومبادرات التحول الرقمي.وعقد اجتماعا مع معالي أمين منطقة القصيم، ووكلاء الأمانة والوكلاء المساعدين ومديري الإدارات بالأمانة ورؤساء البلديات الفرعية، حيث قدم قيادات الأمانة شرحا مفصلا حول إستراتيجية الأمانة من حيث تطوير الطرق والبنية التحتية، وكذلك برنامج جودة الحياة وأنسنة المدن، إضافة إلى تطوير نظام الإشراف الإلكتروني وأتمتة المشاريع.وثمن الوزير الحقيل الجهود التي تُبذل من قبل منسوبي أمانة منطقة القصيم، معربا عن سعادته وشكره للجميع، وحاثّا الجميع على بذل المزيد من العمل والجهد والتطوير الدائم تماشيا مع تطلعات القيادة الرشيدة لتحقيق رؤية المملكة 2030 في تعزيز التنمية الشاملة بالمملكة التي تصب في النهاية في خدمة المواطنين والمقيمين.من جهة أخرى التقى معالي وزير الشؤون البلدية والقروية بأعضاء المجلس البلدي لأمانة المنطقة، وناقشوا احتياجات المنطقة من المشروعات والخدمات البلدية والترفيهية، إلى جانب بحث أهم العوائق والتحديات التي تواجه القطاع البلدي بالمنطقة، مشددًا على أهمية تحقيق تطلعات المواطنين للتنمية وتحسين الخدمات البلدية الأساسية.// انتهى //18:48ت م0089