الرياض 09 محرم 1442 هـ الموافق 28 أغسطس 2020 م واستنطلق غداً منافسات الجولة 28 غداً لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم , بإقامة 4 مواجهات في الأحساء وأبها ومباراتين في الرياض.أولى المواجهات ستكون على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، حيث يستضيف العدالة نظيره الرائد ، في لقاء يدخله أصحاب الأرض بعد خسارتهم العريضة في الجولة الماضية أمام النصر 6-1، ليستقر آخر الترتيب برصيد 20 نقطة، بينما يسعى الرائد للعودة إلى الانتصارات بعد خسارته هو الآخر من الاتفاق بنتيجة 4-0 في الجولة الماضية والعودة للمنافسة بقوة على مركز يؤهله للبطولة الآسيوية الموسم المقبل, إذ يحتل المركز السادس بـ42 نقطة.ويستضيف ضمك "الرابع عشر" بـ 28 نقطة على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بأبها نظيره فريق أبها "التاسع" بـ34نقطة", في مواجهة يسعيان من خلالها للتعويض لمواصلة تقديم مستوياتهم الجيدة في الجولات الأخيرة .ويلتقي النصر على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض نظيره الفيحاء، في لقاء مهم لكلاهما، حيث ينافس النصر على صدارة الدوري واللحاق بفريق الهلال المتصدر ، بينما يدخل الفيحاء اللقاء للفوز والابتعاد عن مناطق الخطر بعد أن خسر في الجولة الماضية أمام الاتحاد بـ 4-1.ويحتل أصحاب الأرض المركز الثاني بـ 57 نقطة، مقابل 29 نقطة للفيحاء في المركز الـ 13، وبالتالي النقاط الثلاث مطلب أساسي لهما.وفي آخر مواجهات اليوم الأول، يلتقي الهلال والحزم على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض.ويسعى الهلال للفوز لضمان حصوله على بطولة الدوري رسميًا إذ يحتل المركز الأول برصيد 66 نقطة , وأي تعثر له يعطي فريق النصر أملًا في صدارة الدوري في حال فوزه على الفيحاء, بينما يسعى الحزم الذي يحتل المركز الخامس عشر قبل الأخير برصيد 27 نقطة, لكسب النقاط الثلاث لتأمين البقاء في المسابقة، والابتعاد عن مناطق الخطر وكسب ماتبقى من الجولات لضمان استمراره في دوري المحترفين.// انتهى //18:55ت م0091