الباحة 09 محرم 1442 هـ الموافق 28 أغسطس 2020 م واسأودعت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الباحة "أكناف" مبلغ 141.300 ألف ريال لشهر محرم في جميع الحسابات البنكية للمستفيدين من الأيتام، تمثل الكفالة الشهرية.وأوضحت الجمعية أن المستفيدين من الخدمات التي تقدمها الجمعية يقاربون 1413 يتيماً ويتيمة داخل المنطقة.يذكر أن مشروع الكفالة الشهرية يهدف إلى تأمين دخل ثابت ومستمر للأيتام وأسرهم لسد احتياجاتهم الأساسية .// انتهى //19:16ت م0095