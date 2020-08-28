اجتماعي / جمعية "أكناف" تودع أكثر من 141 ألف ريال في حسابات المستفيدين من الكفالة الشهرية
الجمعة 1442/1/9 هـ الموافق 2020/08/28 م واس
الباحة 09 محرم 1442 هـ الموافق 28 أغسطس 2020 م واس
أودعت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الباحة "أكناف" مبلغ 141.300 ألف ريال لشهر محرم في جميع الحسابات البنكية للمستفيدين من الأيتام، تمثل الكفالة الشهرية.
وأوضحت الجمعية أن المستفيدين من الخدمات التي تقدمها الجمعية يقاربون 1413 يتيماً ويتيمة داخل المنطقة.
يذكر أن مشروع الكفالة الشهرية يهدف إلى تأمين دخل ثابت ومستمر للأيتام وأسرهم لسد احتياجاتهم الأساسية .
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19:16ت م
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