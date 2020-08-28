إسلام آباد 09 محرم 1442 هـ الموافق 28 أغسطس 2020 م واساعتقلت الشرطة الباكستانية ثلاثة عناصر من تنظيم داعش الإرهابي خلال عملية نفذتها في مدينة بيشاور عاصمة إقليم خيبر بختونخواه شمال غرب باكستان.وأوضح رئيس قسم العمليات في شرطة بيشاور منصور أمان اليوم أن العملية نفذتها وحدة من قوة مكافحة الإرهاب، وأنها صادرت من حوزة المعتقلين كمية من المتفجرات والأسلحة والذخيرة.وأضاف أن المعتقلين كانوا مطلوبين لدى أجهزة الأمن لتورطهم في تنفيذ أعمال تخريبية وتفجيرات وجمع الإتاوات من رجال الأعمال على حد السلاح.// انتهى //19:17ت م0096