الرياض 09 محرم 1442 هـ الموافق 28 أغسطس 2020 م واسقرر الاتحاد السعودي لكرة القدم تأجيل انطلاق بطولتي الدوري الممتاز لدرجتي البراعم تحت 15 و13 عاماً إلى منتصف يناير 2021 وكذلك بطولة الدرجة الأولى (مناطق) للدرجتين المشار لهما، على أن تحدد لجنة المسابقات آلية المسابقة وبرمجتها لاحقًا بالتنسيق مع الأندية المشاركة في كل بطولة.فيما جدد الاتحاد السعودي التأكيد على انطلاق منافسات الدوري الممتاز والأولى لدرجتي الشباب والناشئين في مواعيدها المعلنة سلفًا، على أن تنطلق بطولة الدرجة الثانية (مناطق) للدرجتين (شباب وناشئين) في ١٨ أكتوبر ٢٠٢٠.وتأتي هذه القرارات على خلفية الاجتماع التشاوري الذي عقدته لجنة المسابقات الثلاثاء الماضي مع مشرفي الفئات السنية في الأندية وتم فيه مناقشة المواضيع المتعلقة بمسابقات الفئات السنية ومواعيد انطلاقتها للموسم الرياضي المقبل.// انتهى //19:17ت م0097