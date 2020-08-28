الباحة 09 محرم 1442 هـ الموافق 28 أغسطس 2020 م واسنظم فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الباحة اليوم حملة توعوية عن فضائل صيام يوم عاشوراء, وذلك من خلال الشاشات واللوحات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي وفي المتنزهات والطرقات العامة.وتأتي هذه الحملات التوعوية في إطار تعاون فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الباحة مع الجهات والقطاعات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بمتابعة من المدير العام للفرع منصور بن علي شراحيلي.// انتهى //19:18ت م0098