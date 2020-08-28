الجزائر 09 محرم 1442 هـ الموافق 28 أغسطس 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الجزائرية اليوم تسجيل 387 إصابة جديدة و8 وفيات بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية.وأفاد رئيس لجنة متابعة ورصد فيروس كورونا جمال فورار أن عدد الإصابات ارتفع ليصل إلى 43403 إصابات مؤكدة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى1483 حالة وفاة.وأضاف أنه سُجلت 279 حالة شفاء جديدة من الفيروس، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 30436 حالة.// انتهى //19:22ت م0099