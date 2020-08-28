الرياض 09 محرم 1442 هـ الموافق 28 أغسطس 2020 م واستلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية ، اتصالاً هاتفيًا ، اليوم، من معالي وزير خارجية جمهورية سنغافورة الدكتور فيفيان بالاكرشنان.وتم خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية والشراكة الإستراتيجية بين البلدين والتعاون المشترك في عدد من المجالات، إضافة لبحث المستجدات الإقليمية والدولية والموضوعات التي تهم البلدين.// انتهى //19:39ت م0103