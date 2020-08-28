الرياض 09 محرم 1442 هـ الموافق 28 أغسطس 2020 م واسصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت - ولله الحمد - مساء اليوم (الجمعة) من اعتراض وتدمير طائرة من دون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة نجران.// انتهى//20:08ت م0104