عام / قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" : اعتراض وتدمير طائرة من دون طيار (مفخخة) باتجاه المملكة
الجمعة 1442/1/9 هـ الموافق 2020/08/28 م واس
الرياض 09 محرم 1442 هـ الموافق 28 أغسطس 2020 م واس
صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت - ولله الحمد - مساء اليوم (الجمعة) من اعتراض وتدمير طائرة من دون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة نجران.
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20:08ت م
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