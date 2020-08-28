محايل 09 محرم 1442 هـ الموافق 28 أغسطس 2020 م واستواصل بلدية مركز قنا التابع لمحافظة محايل عسير أعمالها لمعالجة التشوّه البصري وتحسين المشهد الحضري في المركز والقرى التابعة له ، بتوجيه ومتابعة أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي .وأوضحت البلدية أن الفرق الميدانية تعمل على رفع وإزالة السيارات التالفة والمتعطلة المنتشرة في القرى والشوارع لمعالجة التشوه البصري والحفاظ على بيئة آمنة للمجتمع ، داعية أصحاب السيارات التالفة والمهملة برفعها ونقلها قبل مخالفة أصاحبها ، وأهابت بالجميع إلى التعاون مع البلدية بالإبلاغ عن أماكن وجودها من خلال التواصل مع خدمة العملاء على الرقم 940 .// انتهى //20:55ت م0107