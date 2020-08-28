عام / بلدية قنا تواصل معالجة التشوّه البصري وتحسين المشهد الحضري
الجمعة 1442/1/9 هـ الموافق 2020/08/28 م واس
محايل 09 محرم 1442 هـ الموافق 28 أغسطس 2020 م واس
تواصل بلدية مركز قنا التابع لمحافظة محايل عسير أعمالها لمعالجة التشوّه البصري وتحسين المشهد الحضري في المركز والقرى التابعة له ، بتوجيه ومتابعة أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي .
وأوضحت البلدية أن الفرق الميدانية تعمل على رفع وإزالة السيارات التالفة والمتعطلة المنتشرة في القرى والشوارع لمعالجة التشوه البصري والحفاظ على بيئة آمنة للمجتمع ، داعية أصحاب السيارات التالفة والمهملة برفعها ونقلها قبل مخالفة أصاحبها ، وأهابت بالجميع إلى التعاون مع البلدية بالإبلاغ عن أماكن وجودها من خلال التواصل مع خدمة العملاء على الرقم 940 .
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20:55ت م
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