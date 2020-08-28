بريدة 09 محرم 1442 هـ الموافق 28 أغسطس 2020 م واسشاركت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمدينة بريدة بالمهرجانات الريفية لهذا العام المقامة في عدة منتجعات في مواقع مختلفة بالمدينة.وأوضح فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة للهيئة بمنطقة القصيم، الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات أن خطة عمل أعضاء الهيئة تشمل تغطية المهرجانات والفعاليات الموسمية بالإضافة إلى الحضور بالأسواق والمراكز التجارية والأماكن العامة في المنطقة وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، مؤكداً أن الأعضاء الميدانيين يركزون دائماً على النصح والتوجيه والإرشاد بالحكمة والرفق واللين والعمل جنباً إلى جنب مع الجهات ذات العلاقة.مشيداً بمتابعة معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند المحقّقة لتطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين أيدهما الله.// انتهى //21:07ت م0109