الرباط 09 محرم 1442 هـ موافق 28 اغسطس 2020 م واسسجلت المغرب خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 1404 حالة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي إلى 58489.وأوضحت وزارة الصحة المغربية انها سجلت أيضا 41 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ عدد الوفيات 1052، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 43049، مشيرة إلى أن عدد الحالات الموجودة حاليا في طور العلاج 14388، من بينها 191 حالة خطيرة.//انتهى//21:27ت م0112