واشنطن 09 محرم 1442 هـ الموافق 28 أغسطس 2020 م واسسجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، 46,830 إصابة مؤكدة و 1,167 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 5,845,876 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 180,165 حالة وفاة.// انتهى //22:32ت م0120