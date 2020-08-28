واشنطن 09 محرم 1442 هـ الموافق 28 أغسطس 2020 م واسالتقى وزير الدفاع الأميركي الدكتور مارك إسبر، اليوم، برئيس جمهورية بالاو تومي ريمنغساو، وأعضاء آخرين في حكومته.وشدّد الجانبان خلال اللقاء، على أهمية ميثاق الارتباط الحرّ، وتبادلا وجهات النظر حول القضايا والمخاوف الأمنية الإقليمية الحالية.واتفقا على مواصلة تنسيق أنشطة التوعية بالمجال البحري، مؤكدين دعمهما حرية وانفتاح المحيطين الهندي والهادئ، ومشيرين إلى أهمية التزام جميع الدول بالقواعد والأعراف الدولية واحترام سيادة جميع دول المنطقة، بغض النظر عن حجمها.// انتهى //23:01ت م0122