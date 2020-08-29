باماكو 09 محرم 1442 هـ الموافق 28 أغسطس 2020 م واسدعت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "الإيكواس" المجلس العسكري الحاكم في مالي، إلى البدء الفوري في عملية انتقال مدني للسلطة، وتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية في غضون 12 شهرًا، مقابل رفع تدريجي للعقوبات.وأكد الرئيس الدوري للمجموعة رئيس النيجر محمدو إسوفو خلال ختام قمة افتراضية اليوم حول الوضع في مالي، أن الفترة الانتقالية يجب أن تقودها شخصية مدنية معترف بها، وليست عسكرية، ولا ينبغي أن تكون أي هيكلة عسكرية تعلو رئيس المرحلة الانتقالية.وأوضح إسوفو أن العقوبات التي اتخذتها "الإيكواس ضد مالي خلال قمتها الاستثنائية الأولى في الـ 20 من أغسطس الجاري سترفع تدريجيًا طبقًا لمستوى تنفيذ هذه القرارات.وكان المجلس العسكري الحاكم بمالي، قد أعلن أمس الإفراج عن الرئيس المطاح به إبراهيم بوبكر كيتا، بعد حوالي 10 أيام من احتجازه بقاعدة "كاتي" العسكرية، الواقعة ضواحي باماكو.// انتهى //00:09ت م0124