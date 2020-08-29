واشنطن 9 محرم 1442 هـ الموافق 28 أغسطس 2020 م واسسجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية، ارتفاعاً عند إغلاق السوق اليوم، بعد تداول أنباء عن عزم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، توقيع حزمة مساعدات بأكثر من تريليون دولار لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 160.77 نقطة بما يعادل 0.56 بالمئة ليصل إلى 28653.04 نقطة، وقفز ستاندرد اند بورز 23.3 نقطة أو 0.67 بالمئة مسجلاً 3507.85 نقطة.كما سجل المؤشر ناسداك المجمع تقدماً بـ 70.30 نقطة أو 0.6 بالمئة إلى 11695.63 نقطة.// انتهى //00:12ت م0125