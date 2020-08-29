تونس 09 محرم 1442 هـ الموافق 28 أغسطس 2020 م واسأنقذت وحدات من الحرس البحري التونسي 14 مهاجرًا من الغرق، بعد أن غمرت مركبتهم مياه البحر على بعد 15 ميلاً من ميناء مدينة جرجيس، بمحافظة مدنين جنوب شرق البلاد.وأفاد الناطق الرسمي باسم إقليم الجنوب للحرس البحري، الرائد رشيد البوزيدي، في تصريح اليوم أنه تم إنقاذ المجموعة المهاجرة من الغرق، عندما كانوا في طريقهم إلى اجتياز الحدود البحرية التونسية خلسة باتجاه الأراضي الإيطالية.ولفت إلى انه تم إحالة المهاجرين إلى الجهات الأمنية المختصة، لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.في السياق أعلنت وزارة الدفاع التونسية اليوم، أن وحداتها البحرية أوقفت 14 مهاجرًا غير شرعي كانوا على متن قارب بشواطئ مدينة قليبية بمحافظة نابل ، هم يستعدون لاجتياز الحدود البحرية التونسية خلسة نحو الجهة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط.// انتهى //00:14ت م0126