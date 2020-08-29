تبوك 09 محرم 1442 هـ الموافق 28 أغسطس 2020 م واسقام أمين منطقة تبوك المكلّف المهندس درويش المحفوظ اليوم , بزيارة تفقدية لبلديتي الوجه وأملج ، للاطلاع على سير الأعمال في المشاريع الجاري تنفيذها , والمشاريع التي أنجزت سابقاً للاستفادة من التجارب الناجحة في البلديتين ، وتلافي ما سبق من تحديات ، والعمل وفق ما هو مخطط مسبقا وضمان سرعة الإنجاز للمشاريع والخدمات وفق الجداول الزمنية المحددة .واطلع المهندس " المحفوظ " خلال الزيارة على جهود البلديات فيما تقدمه من خدمات للمواطنين والمقيمين وما تقوم به من تحسينات للمشهد الحضري ومعالجات للتشوّه البصري واستعراض الفرص والإمكانات المتاحة، وما تتطلبه المرحلة المقبلة من أعمال بلدية وخدمية .وأكد أمين المنطقة أن هذه الزيارة تأتي انطلاقا من حرص وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك ، ومتابعة من معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد بن عبدالله الحقيل.وفي نهاية الزيارة شكر أمين منطقة تبوك رئيسي بلديتي الوجه وأملج وجميع العاملين ، على ما يبذلونه من جهود لخدمة أهالي المحافظتين والمقيمين فيها.// انتهى //00:41ت م0130