تونس 09 محرم 1442 هـ الموافق 28 أغسطس 2020 م واسبحثت كاتبة الدولة المكلفة بتصريف أعمال وزارة الخارجية التونسية، سلمى النيفر، في اتصال هاتفي ، مع وزيرة الخارجية الكينية، راشيل اومامو، سبل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون التي تجمع البلدين، على الصعيد الثنائي وضمن هياكل الإتحاد الأفريقي.وأفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية التونسية اليوم، أن الجانبين أكد خلال الاتصال الهاتفي، ضرورة دفع نسق التعاون الاقتصادي بين البلدين، لاسيما على المستوى التجاري، والاستفادة من مزايا عضوية البلدين في السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا "كوميسا".وتبادل الجانبان أيضًا وجهات النظر بشأن أبرز القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لاسيما تطورات الوضع الصحي والاقتصادي بالدول الأفريقية في ظلّ تداعيات أزمة كورونا العالمية، وشددا على ضرورة تنسيق المواقف لمواجهة التحديات الأمنية والتنموية التي تعرفها القارة الإفريقية.// انتهى //00:43ت م0131