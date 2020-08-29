الرياض 09 محرم 1442 هـ الموافق 28 أغسطس 2020 م واسبارك أمين عام فريق الدرعية خالد سعد الحبشان التهنئة لصاحب السمو الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن محافظ الدرعية بمناسبة تأهل فريق كرة القدم لدوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، وكذلك لأهالي الدرعية وأعضاء الشرف ومحبي النادي.وأكد الحبشان أن التأهل تحقق بفضل الله ثم بالعمل الجماعي من الجهازين الفني والإداري واللاعبين، وبدعم متواصل من أعضاء مجلس إدارة النادي برئاسة نايف بن فهد العويضة، حيث كان العمل يسير بمنظومة متكاملة بتحقيق هدف الصعود لأندية الدرجة الأولى التي كان لنا فيها تجربة سابقة ومشاركة ستكون عامل لدراسة تلك المرحلة، والعمل على وضع الخطة الكفيلة التي تجعل الفريق يخوض منافسات دوري الأولى بشكل مغاير .وعن خطة إعداد الفريق للمرحلة المقبلة لخوض منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى أشار إلى أن ضيق الوقت مع بداية دوري الدرجة الأولى يحتاج لجهد مضاعف وتعاون الجميع والعمل جاري على عقد عدة اجتماعات لكيفية إعداد الفريق.// انتهى //00:53ت م0134