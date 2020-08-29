تبوك 09 محرم 1442 هـ الموافق 28 أغسطس 2020 م واسكثّفت بلدية محافظة حقل ممثلة في قسم صحة البيئة جولاتها الرقابية بالتزامن مع استمرار مهرجان " حقل أحلى " للرياضات البحرية، وسط حضور ملفت من السياح والزوار وهواة التخييم من مختلف مناطق المملكة للاستمتاع بأجواء وجمال شواطئ المحافظة.وأوضح رئيس بلدية المحافظة المهندس عبدالله بن سليم العمراني، أن مراقبي البلدية يواصلون أعمالهم الرقابية وجولاتهم التفتيشية على الأسواق المركزية ومتاجر المواد الغذائية والمطاعم والبوفيهات ومحلات بيع الوجبات السريعة وبيع الخضروات والفواكه للتأكد من تطبيق اللوائح كافة المنظمة لممارسة الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة وصحة البيئة.وقال:إنّ البلدية صادرت ما يزيد عن 321 كيلو جراما من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك ، وأنذرت 4 منشآت مخالفة للأنظمة, منبهاً جميع ممارسي الأنشطة التجارية والعاملين بها بأن الجولات مستمرة وفي كل الأوقات وستكون بشكل مفاجئ تطبيقاً للأنظمة حفاظاً على صحة أهالي المحافظة وقاصديها من المواطنين والمقيمين.ودعا المهندس العمراني الجميع إلى التعاون مع بلدية المحافظة، والإبلاغ عن أي مخالفات أو سلوكيات تضرّ بالبيئة، والعمل على المحافظة على النظافة وترك المكان أفضل مما كان ، فحقل لكم وبكم أجمل.// انتهى //00:53ت م0135