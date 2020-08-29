تونس 09 محرم 1442 هـ الموافق 28 أغسطس 2020 م واسأوقفت وحدات من خفر السواحل التونسي 90 مهاجرًا غير شرعي، بعدة عمليات متفرقة في محافظات سوسة ونابل والمنستير .وأفاد مصدر من المنطقة البحرية بسوسة في تصريح اليوم، أنه تم إيقاف المجموعة المهاجرة في 9 عمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة نحو الأراضي الإيطالية، لافتًا النظر إلى انه تم مصادرة 5 مراكب و 6 محركات بحرية لدى المهاجرين.وأضاف أنه تم تسليم المهاجرين إلى الجهات الأمنية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم .//انتهى //03:01ت م0140