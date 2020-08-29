الرياض 10 محرم 1442 هـ الموافق 29 أغسطس 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:أمير جازان يشكر القيادة بمناسبة تمديد خدمته أربع سنواتسعود بن نايف يرعى "منتدى البيئة 2020.. نحو بيئة صحية مستدامة"أمير نجران يفتتح المركز الحضاري ومبنى بلدية بئر عسكرعبدالعزيز بن سعد يستقبل رئيس جامعة حائلد. المعيقلي: عاشوراء من أيام الله العظيمةخطيب المسجد النبوي: لا حياة للقلوب إلاّ في معرفة اللهتحديد نسبة 15 % يعيق وفاء "الهلال الأحمر" باحتياجاته التشغيليةاجتماع افتراضي لدول مدونة السلوك وتعديل جدةتدمير طائرة «درون» مفخخة متجهة إلى المنطقة الجنوبيةالصحة: معظم الإصابات بكورونا مطمئنةتدشين حزمة من الخدمات الإلكترونية بوزارة البيئةبدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة.. توفير الخدمات الصحية الإنجابية لأكثر 58,500 امرأة باليمنلبنان: التحذير الفرنسي يعجل بموعد استشارات الحكومةمصر: القبض على «مسؤول الاغتيالات» في الإخوانأوروبا تتوقع «شتاءً صعباً» مع كوفيد - 19آبي ينهي فترة رئاسة قياسية بـ«استقالة صحية»ترمب: بايدن سيكون «أُلْعُوبة» بيد الشيوعيين// يتبع //06:01ت م0003