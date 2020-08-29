وأوضحت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( الحوثي.. ومنهجية إرهاب إيران ) : في الـوقت الـذي تستديم فيه جهود المملكة لتعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، يواصل النظام الإيراني محاولاته لزعزعة أمن واستقرار المنطقة عن طريق دعم أذرعه في لبنان واليمن وبقية الدول العربية الـتي تتمركز هـذه الميليشيات علـى أراضيها، وترتكب الانتهاكات والاعتداءات الخارجة عن القوانين الدولية والأعراف الإنسانية.وتابعت : حين نُمعن في تصريحات المتحدث الـرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العقيد الـركن تركي المالكي التي وردت، الخميس الماضي، بأن قوات الـتحالـف المشتركة تمكنت - ولله الحمد - من اعتراض وتدمير صاروخ باليستي، أطلقته الميليشيات الحوثية الإرهابية باتجاه مدينة نجران بطريقة ممنهجة ومتعمّدة؛ لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين، وكيف أنها تلتقي في الكثير من التفاصيل مع ما سبقها بوقت وجيز من عمليات مماثلة كالتي نوّه عنها مؤخرًا المتحدث الـرسمي باسم قوات التحالف «تحالـف دعم الـشرعية في الـيمن» ، من أن قوات الـتحالـف المشتركة تمكنت - ولله الحمد - من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) بالأجواء اليمنية، أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة، كذلك عن اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار «مفخخة» كانت باتجاه المدنيين والأعيان المدنية بالمنطقة الجنوبية، وعن تمكّن القوات المشتركة للتحالف - ولله الحمد - من اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمّدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بمدينة (جازان)، وكيف اتخذت الميليشيات الحوثية الإرهابية لأعيان المدنية والمدنيين دروعًا بشرية لمكان إطلاق الصاروخ الباليستي.// يتبع //06:01ت م0005