عام / الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة نجران
السبت 1442/1/10 هـ الموافق 2020/08/29 م واس
نجران 10 محرم 1442 هـ الموافق 29 أغسطس 2020 م واس
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات ثار ، وخباش ، وشرورة ، وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً.
ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى اتّباع الإرشادات والتعليمات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.
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