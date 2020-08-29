نجران 10 محرم 1442 هـ الموافق 29 أغسطس 2020 م واسنبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات ثار ، وخباش ، وشرورة ، وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً.ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى اتّباع الإرشادات والتعليمات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.//انتهى//07:24ت م0008