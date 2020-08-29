طرابلس 10 محرم 1442 هـ الموافق 29 أغسطس 2020 م واسركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم على اجتماع المجلس الرئاسي لمناقشة الوضع السياسي والأمني والعسكري الراهن، والإجراءات والتدابير التي اتخذتها وزارة الداخلية لتأمين المتظاهرينوالاطلاع على التحقيقات التي أجريت فيما وقع من تجاوزات تجاههم، كما ناقش المواقف التي اتخذها وزير الداخلية والبيانات التي أصدرها مؤخرا، وقرار المجلس الرئاسي إيقاف وزير الداخلية ومثوله للتحقيق أمام المجلس وتكليف وكيل الوزارة بتسيير عمل الوزارة.وأشارت إلى إعراب وزير الداخلية الموقوف عن العمل فتحي باشاغا عن استعداده للمثول أمام لجنة التحقيق الإداري بالمجلس الرئاسي، موضحا أنه على استعداد للمثول للتحقيق وكشف الحقائق كما هي دون مجاملة ولا مواربة، مطالبا بأن تكون جلسة المساءلة والتحقيق علنية ومنقولة إعلاميا على الهواء مباشرة لإبراز الحقائق أمام الشعب الليبي.وتناولت قرار المجلس الرئاسي تكليف القوة المشتركة التابعة لغرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية برئاسة اللواء أسامة الجويلي، بضبط الأمن في العاصمة طرابلس، بالتنسيق مع وزارة الداخلية والمناطق العسكرية والأجهزة الأمنية الأخرى.وتطرقت إلى مظاهرات الشارع الليبي في العاصمة وعدة مدن بسبب تردى الوضع المعيشي والخدمي، موضحة قيام قوات الوفاق بتقطيع شوارع العاصمة في محاولة لوأد تحركات المتظاهرينفي كافة أنحاء العاصمة، كما بينت المتظاهرين في مصراته وعدد من مدن الجنوب الذين خرجوا وعبروا عن غضبهم بسبب الفساد المستشري والوضع المعيشي السيئ داعية إلى ضرورة معاقبة الفاسدين.ونقلت ترحيب الولايات المتحدة الأمريكية بدعوات كل من رئيس حكومة الوفاق فائز السراج، ورئيس مجلس النواب عقيله صالح، بوقف إطلاق النار واستئناف إنتاج النفط لتلبية الاحتياجات الملحةلليبيين، وذلك في اجتماع لعملية برلين أمس حول ليبيا برئاسة مشتركة مع الأمم المتحدة، مشددة على وقوف الولايات المتحدة إلى جانب الشعب الليبي في سعيه إلى نزع السلاح، واستئناف إنتاج النفط .وعرجت الصحف الليبية على دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش كل الأطراف الفاعلة في ليبيا إلى دعم الجهود السياسية موضحا أن هناك بعض الإشارات الإيجابية، ونأمل بالبناء على إعلان وقف النار المتبادل في ليبيا.// انتهى //07:35ت م0009