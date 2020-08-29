عام / "الأرصاد" : رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة
السبت 1442/1/10 هـ الموافق 2020/08/29 م واس
المدينة المنورة 10 محرم 1442هـ الموافق 29 أغسطس 2020م واس
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم , تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية .
وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية - العلا - المهد ، تستمر حتى الساعة الخامسة مساء.
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