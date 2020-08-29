القاهرة 10 محرم 1442 هـ الموافق 29 أغسطس 2020 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم، مطالبة وزارة الخارجية الأمريكية من الكونجرس الموافقة على خطة لوقف بعض المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة الأمريكية إلى إثيوبيا وذلك في محاولة للضغط عليها للتوصل إلى اتفاق مع مصر والسودان حول ملء سد النهضة.ونشرت إعلان قوات التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن تدمير طائرة مسيرة محملة بالمتفجرات أطلقها الحوثيون المدعمون من إيران باتجاه أراضي المملكة العربية السعودية.وعرجت صحف القاهرة على الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى الغارات التي شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على مواقع شرق مدينة غزة.ورصدت تطورات الأوضاع الميدانية على الساحة الليبية، مبرزة الانتشار الأمني الكثيف للميليشيات المسلحة في العاصمة طرابلس لإجهاض المظاهرات الواسعة التي دعا إليها نشطاء ليبيون والمستمرة منذ الأحد الماضي.وركزت صحف السبت على إعلان الرئاسة اللبنانية إجراء مشاورات مع الكتل النيابية بعد غد الاثنين لتسمية رئيس جديد للوزراء بعد استقالة الحكومة عقب الانفجار المروع بميناء بيروت.وتطرقت صحف مصر إلى إعلان منظمة الصحة العالمية أنها ستشكل لجنة للنظر في تغيير القواعد الخاصة بإعلان حالة الطوارىء الصحية العالمية بعد توجيه اللوم لها لتأخر استجابتها لوباء كورونا.// انتهى //09:12ت م0012