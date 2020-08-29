بيروت 10 محرم 1442 هـ الموافق 29 أغسطس 2020 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بإعلان رئاسة الجمهورية انطلاق الاستشارات النيابية الملزمة لتشكيل الحكومة صباح الاثنين المقبل.وركزت في السياق نفسه على الزيارة المرتقبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى بيروت في ظل تصريحاته التي حذر خلالها من حرب أهلية في لبنان في حال ترك في أيدي قوى إقليمية فاسدة.وعرجت صحف بيروت على تجديد مجلس الأمن الدولي تفويض قوات الطوارئ الدولية المعززة العاملة جنوب لبنان اليونيفيل لسنة واحدة.إقليميًا تطرقت إلى إعلان السلطات المصرية إلقاء القبض على القيادي في تنظيم الإخوان المسلمين محمود عزت المحكوم عليه بالإعدام والمؤبد عقب مداهمة شق سكنية في القاهرة.وأشارت صحف السبت إلى تحذير مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل تركيا من احتمال فرض عقوبات جديدة عليها ما لم يتم تحقيق تقدم في اتجاه خفض التوتر مع اليونان وقبرص.وأخبرت صحف لبنان عن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحصول على لقاح لجائحة كورونا المستجد كوفيد 19 قبل نهاية هذا العام متعهدًا سحق هذا الوباء.// انتهى //09:16ت م0013