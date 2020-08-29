رام الله 10 محرم 1442 هـ الموافق 29 أغسطس 2020 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم إشادة رئيس دولة فلسطين محمود عباس ، بمبادرة وزير الخارجية الجزائري الأسبق الأخضر الإبراهيمي، التي أطلقها ضد الضم والتي تطالب بفرض العقوبات على إسرائيل ودعم حق الشعب الفلسطيني في النضال المشروع ونيل حقوقه التي أقرتها المواثيق والأعراف والقوانين الدولية، ودعمتها قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي.وسلطت الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية إذ أصيب شاب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط ، خلال قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان، فيما قصفت طائرات حربية إسرائيلية، مواقع في غزة، وأراضيَ زراعيةً وأوقعت دمارًا بالممتلكات.وأولت صحف رام الله اهتمامًا بمطالبة دولة فلسطين المقررين الخاصين للأمم المتحدة بحثّ إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال)، على الامتناع عن اللجوء إلى السياسة الوحشية والهمجية المتمثلة في حجز جثامين الشهداء وإلغاء أي قوانين تسمح بمثل هذا العمل، ومطالبتها بإعادة الجثث على الفور إلى عائلاتهم وإجراء تحقيقات حقيقية ونزيهة ومستقلة وفعالة بوفاة المعتقلين والمتظاهرين السلميين.وواصلت صحف السبت تغطية أخبار فيروس كورونا حيث، سجّلت وزارة الصحة الفلسطينية وفاتين جديدتين، و724 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتعافي 164 مُصابا.ونشرت إعلان وزارة الخارجية لفلسطينية تسجيل 236 حالة وفاة، و5702 إصابة ، و1910 حالات تعافٍ في صفوف الجاليات الفلسطينية في العالم.وألقت الصحف الضوء على تحذير المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، من تصعيد وشيك في قطاع غزة.ونقلت تحذيرات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من حرب أهلية في لبنان "إذا تخلينا عنه"، وذلك قبيل عودته إلى بيروت الأسبوع المقبل في مسعى لإنهاء الأزمة السياسية التي تمنع تشكيل حكومة تخرج البلاد من أزمتها العميقة.ولفتت صحف فلسطين النظر إلى تحذير مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل تركيا من احتمال فرض عقوبات جديدة عليها، تشمل تدابير اقتصادية واسعة النطاق، ما لم يتم تحقيق تقدم باتّجاه خفض منسوب التوتر مع اليونان وقبرص في شرق المتوسط.// انتهى //10:11ت م0014